Virtus-Maccabi si giocherà il 21 al PalaDozza Lepore | Il Viminale si assume la responsabilità

Repubblica.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficialità data dal sindaco dopo il Comitato sulla sicurezza. “Si è scelto di gestire l’evento coi muscoli”. Ordinanze in arrivo per la zona e la chiusura anticipata delle scuole. 🔗 Leggi su Repubblica.it

virtus maccabi si giocher224 il 21 al paladozza lepore il viminale si assume la responsabilit224

© Repubblica.it - Virtus-Maccabi si giocherà il 21 al PalaDozza. Lepore: “Il Viminale si assume la responsabilità”

Approfondisci con queste news

virtus maccabi giocher224 21È ufficiale, Virtus-Maccabi si giocherà. Lepore: “Hanno vinto i muscoli” - Il sindaco: “Ho rappresentato il prefetto e il questore la mia contrarietà e quella del Comune di Bologna. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

virtus maccabi giocher224 21Virtus-Maccabi, Lepore: «Non ci sono condizioni per gestire con serenità l'evento» - "Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus- pianetabasket.com scrive

virtus maccabi giocher224 21Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv di Eurolega si gioca al PalaDozza, il sindaco Lepore: «Hanno vinto i muscoli» - L'esito del tavolo in Prefettura, il primo cittadino: «Per me non ci sono le condizioni di ordine pubblico per giocarla, l'ho ribadito e il ministro dell'Interno di assume la responsabilità» ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Virtus Maccabi Giocher224 21