Virtus-Maccabi si giocherà al PalaDozza Lepore | Il Viminale si assume la responsabilità

Repubblica.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficialità della gara del 21 novembre data dal sindaco dopo il Comitato sulla sicurezza. “Si è scelto di gestire l’evento coi muscoli, Piantedosi non ha avuto rispetto per Bologna”. Attorno al palazzetto sarà zona rossa. Ordinanze per la chiusura anticipata delle scuole. “I. 🔗 Leggi su Repubblica.it

virtus maccabi si giocher224 al paladozza lepore il viminale si assume la responsabilit224

© Repubblica.it - Virtus-Maccabi si giocherà al PalaDozza. Lepore: “Il Viminale si assume la responsabilità”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

virtus maccabi giocher224 paladozzaConfermata la partita Virtus - Maccabi, il sindaco aveva chiesto il rinvio - In città sono attesi migliaia di attivisti pro Pal da tutta Italia. Da rainews.it

virtus maccabi giocher224 paladozzaÈ ufficiale, Virtus-Maccabi si giocherà con una zona rossa. Il sindaco di Bologna Lepore: “Hanno vinto i muscoli” - Il primo cittadino: “Ho rappresentato il prefetto e il questore la mia contrarietà e quella del Comune di Bologna. Lo riporta msn.com

virtus maccabi giocher224 paladozzaVirtus Maccabi si gioca, Lepore 'hanno vinto i muscoli' - La partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv si giocherà venerdì al PalaDozza, nonostante le proteste annunciate. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Maccabi Giocher224 Paladozza