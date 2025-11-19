Virtus–Maccabi | non hanno vinto i muscoli ma la normalità E la legalità grazie alla professionalità del Ministro Matteo Piantedosi

Di fronte al dibattito che ha accompagnato la decisione di far disputare la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, vale la pena fermarsi un momento e distinguere ciò che appartiene alla polemica politica, che non mi interessa sinceramente, da ciò che invece riguarda il funzionamento delle istituzioni democratiche. Nei giorni scorsi il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso la sua contrarietà allo svolgimento della gara al PalaDozza, arrivando a sostenere che avrebbe prevalso la logica della “forza”. Ma osservando con attenzione i fatti e il quadro normativo che regola la sicurezza pubblica, appare evidente che non si è trattato di una partita vinta “con i muscoli”, bensì della semplice applicazione delle regole, della normalità istituzionale e della legalità e della Democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

