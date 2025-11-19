Virtus-Maccabi confermata per venerdì al PalaDozza
La tensione per la gara di Euroleague tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv ha sconfinato ben presto il parquet da gioco. La manifestazione prevista per venerdì 21 novembre preoccupa l’amministrazione del Comune di Bologna ma non il ministero dell’Interno, che ha confermato che la partita si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Si giocherà Virtus Bologna-Maccabi, venerdì al PalaDozza, nonostante le proteste annunciate: lo ha deciso il comitato per l'ordine pubblico. ? rainews.it/tgr/emiliaroma… Vai su X
Il Sindaco della città di Bologna Matteo Lepore conferma la sua ferma posizione su Virtus Bologna-Maccabi di venerdì 21 novembre: «Non ci sono le condizioni per giocare». - facebook.com Vai su Facebook
Confermata la partita Virtus - Maccabi, il sindaco aveva chiesto il rinvio - In città sono attesi migliaia di attivisti pro Pal da tutta Italia. rainews.it scrive
Virtus–Maccabi si giocherà a Bologna: il sindaco Lepore contrario ma il Viminale conferma - La partita di Eurolega resta al PalaDozza: prefettura e Ministero dell’Interno giudicano adeguate le condizioni di sicurezza. Lo riporta altarimini.it
Virtus Bologna-Maccabi si gioca, il sindaco Lepore: "Decisione presa dalla prefettura" - La partita di Eurolega in programma venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv si giocherà nonostante il forte rischio di proteste da parte dei manifestanti pro Palestina. Secondo sport.sky.it