Virtus-Maccabi confermata per venerdì al PalaDozza

Bolognatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione per la gara di Euroleague tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv ha sconfinato ben presto il parquet da gioco. La manifestazione prevista per venerdì 21 novembre preoccupa l’amministrazione del Comune di Bologna ma non il ministero dell’Interno, che ha confermato che la partita si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

virtus maccabi confermata venerd236Confermata la partita Virtus - Maccabi, il sindaco aveva chiesto il rinvio - In città sono attesi migliaia di attivisti pro Pal da tutta Italia. rainews.it scrive

virtus maccabi confermata venerd236Virtus–Maccabi si giocherà a Bologna: il sindaco Lepore contrario ma il Viminale conferma - La partita di Eurolega resta al PalaDozza: prefettura e Ministero dell’Interno giudicano adeguate le condizioni di sicurezza. Lo riporta altarimini.it

virtus maccabi confermata venerd236Virtus Bologna-Maccabi si gioca, il sindaco Lepore: "Decisione presa dalla prefettura" - La partita di Eurolega in programma venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv si giocherà nonostante il forte rischio di proteste da parte dei manifestanti pro Palestina. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Maccabi Confermata Venerd236