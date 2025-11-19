Violenze davanti ai figli Moira madre coraggio | Temevano di diventare come loro padre

"Cosa può provare un bambino di 6, 7 anni, che vede il padre che prova a buttare sua madre dal balcone?". Una domanda, quella di Moira Cucchi, bresciana sopravvissuta alla violenza che, per anni, il suo ex marito ha agito su di lei, che accende i riflettori su un altro aspetto della violenza di genere, quello della violenza assistita da figli e figlie. Una riflessione che è stata condivisa in Senato, nell’ambito del convegno “Donne e giovani: violenza e disagio. Sport e cultura per una società migliore“, su iniziativa della senatrice Giusy Versace. Non c’è un quadro puntuale dei dati: manca del tutto un registro nazionale sugli orfani dei femminicidi, ma anche sulle vittime di violenza assistita è difficile avere un quadro puntuale e preciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

