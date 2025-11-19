Violenza sulle donne | serve una svolta culturale

In tanti lunedì sera hanno partecipato, al teatro di Casalgrande, all’iniziativa ‘Quando l’amore diventa una trappola’ promossa da Pro Loco Casalgrande con il patrocinio del Comune: la serata, dedicata al tema della violenza di genere, ha registrato il tutto esaurito a pochi giorni dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Protagonista dell’incontro la criminologa Roberta Bruzzone, intervistata dalla giornalista Manuela Catellani di Telereggio. Un dialogo intenso che ha affrontato casi di femminicidio, criticità del sistema di protezione e urgenza di un cambio culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Violenza sulle donne: serve una svolta culturale"

