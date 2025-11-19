Violenza sulle donne | serve una svolta culturale

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tanti lunedì sera hanno partecipato, al teatro di Casalgrande, all’iniziativa ‘Quando l’amore diventa una trappola’ promossa da Pro Loco Casalgrande con il patrocinio del Comune: la serata, dedicata al tema della violenza di genere, ha registrato il tutto esaurito a pochi giorni dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Protagonista dell’incontro la criminologa Roberta Bruzzone, intervistata dalla giornalista Manuela Catellani di Telereggio. Un dialogo intenso che ha affrontato casi di femminicidio, criticità del sistema di protezione e urgenza di un cambio culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

violenza sulle donne serve una svolta culturale

© Ilrestodelcarlino.it - "Violenza sulle donne: serve una svolta culturale"

Altri contenuti sullo stesso argomento

violenza donne serve svoltaNo alla violenza di genere. La via della criminologa : "È una gabbia culturale . Dobbiamo spezzarla" - Anna Vagli sarà tra gli ospiti:"In crescita anche la violenza digitale. Scrive lanazione.it

violenza donne serve svoltaViolenza su donne: Boschi, 'oltre a leggi serve antidoto culturale, governo non ostacoli' - "Le nuove norme contro la manipolazione delle immagini con l’intelligenza artificiale sono un passo avanti, ma non basta: la violenza digitale contro le donne corre più vel ... Lo riporta msn.com

violenza donne serve svoltaViolenza e salute delle donne, una su due non fa prevenzione e rinuncia a curarsi per questioni economiche - Re insieme alla demografa Stranges, Novartis e la Società Italiana di Cardiologia rivela il peso della violenza di genere sull’accesso alle cure ... Si legge su 27esimaora.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Serve Svolta