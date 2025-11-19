Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Il consenso deve essere libero, attuale ed effettivo: non simulato, non viziato e sempre contestuale alla condotta. È una riforma ormai indispensabile per tutelare davvero la libera autodeterminazione della persona”. Così Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia e relatrice della legge sulla violenza sessuale approvata oggi all'unanimità alla Camera. “La nuova norma - prosegue - fa chiarezza in un ambito delicato, adeguando la norma alla convenzione di Istanbul ed alla giurisprudenza ormai prevalente che ha messo al centro il consenso superando la vecchia impostazione, eliminando dubbi interpretativi e riducendo ogni eccesso di discrezionalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza su donne: Varchi (FdI), 'rivoluzione culturale, consenso deve essere libero'