Violenza su donne | Varchi FdI ' rivoluzione culturale consenso deve essere libero'
Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Il consenso deve essere libero, attuale ed effettivo: non simulato, non viziato e sempre contestuale alla condotta. È una riforma ormai indispensabile per tutelare davvero la libera autodeterminazione della persona”. Così Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia e relatrice della legge sulla violenza sessuale approvata oggi all'unanimità alla Camera. “La nuova norma - prosegue - fa chiarezza in un ambito delicato, adeguando la norma alla convenzione di Istanbul ed alla giurisprudenza ormai prevalente che ha messo al centro il consenso superando la vecchia impostazione, eliminando dubbi interpretativi e riducendo ogni eccesso di discrezionalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Perché la giornata contro la violenza alle donne è tutti i giorni” Inaugura il 20 novembre alle ore 11 presso la Prefettura di Livorno, la mostra itinerante dell’artista Fabio Leonardi con tredici tavole pittoriche, raffiguranti figure femminili con messaggi motivazion - facebook.com Vai su Facebook
#Inail “Perché la giornata contro la #violenza sulle #donne è tutti i giorni” inaugura il 20/11 presso la Prefettura di Livorno la mostra contro la violenza di genere. A seguire la mostra sarà esposta anche nella sede territoriale dell'Istituto. cutt.ly/Wte0QmOx Vai su X
Violenza su donne: Varchi (FdI), 'rivoluzione culturale, consenso deve essere libero' - “Il consenso deve essere libero, attuale ed effettivo: non simulato, non viziato e sempre contestuale alla condotta. iltempo.it scrive
Violenza donne, Varchi (Fdi): su “consenso” rivoluzione, cambia paradigma - Roma, 19 nov – “Dopo quasi trent'anni dall'entrata in vigore del reato di violenza sessuale, così come lo abbiamo conosciuto finora, con la legge che oggi abbiamo approvato alla Camera avviamo una riv ... Scrive 9colonne.it
Violenza sulle donne, ok unanime della Camera alla legge sul consenso - Con 227 voti a favore la Camera ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di 'consenso libero e attuale' ad atti sessuali, in linea con ... Da ilroma.net