**Violenza su donne | ok unanime Camera a legge su consenso testo passa al Senato**

19 nov 2025

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Con 227 voti a favore la camera ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di 'consenso libero e attuale' ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passa ora all'esame del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

