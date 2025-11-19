**Violenza su donne | ok unanime Camera a legge su consenso testo passa al Senato**

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Con 227 voti a favore la camera ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di 'consenso libero e attuale' ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passa ora all'esame del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Violenza su donne: ok unanime Camera a legge su consenso, testo passa al Senato**

