Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Italgas a Enlit 2025, presentato innovativo progetto Hyround per decarbonizzazione reti gas lapresse.it
'Le tigri amate da Putin terrorizzano i villaggi, simbolo del collasso ecologico', articolo de La Stampa ... ilgiornaleditalia.it
Sampdoria, interesse dall’estero e dall’Italia per la società blucerchiata: tutti gli aggiornamenti e gli ... calcionews24.com
Terremoto in Italia poco fa: “Sentita fino a lì” thesocialpost.it
La forza di una donna 2 anticipazioni turche scopri chi è davvero piril jumptheshark.it
Miniserie netflix agghiacciante e imprevedibile: tensione pura garantita jumptheshark.it
Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album: "Una Storia Importante". Disponibile dal 21 novembre
Include collaborazioni con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti e molt... ► gazzetta.it
Ottavia Piccolo racconta Matteotti: “Anatomia di un fascismo” per la prima volta a Roma
foto di Antonio ViscidoROMA – Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde... ► lopinionista.it
Liste d'attesa per una visita: dove (e come) risparmiare sulle spese folli per curarsi
Molti italiani ogni giorno fanno i conti con le macerie della sanità pubblica tra liste d’attesa b... ► today.it
LIVE Conegliano Busto Arsizio 1 0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse rimontano e vincono 25 23 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parra trova le mani del muro. INIZIA IL SECONDO SET!!... ► oasport.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19 11 2025 ore 20:25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Re... ► romadailynews.it
Punto di primo intervento di Sacile verso la chiusura: "I servizi sanitari saranno comunque garantiti"
""La continuità del servizio sanitario ci sarà" dicono il sindaco e Tonutti. Quello che ci preoccu... ► pordenonetoday.it
Tony stark avvia la grande battaglia finale di endgame
Il mondo dei fumetti Marvel si prepara ad affrontare uno degli eventi più epici e culminanti della ... ► jumptheshark.it
Pagati in criptovalute dall’intelligence russa per mappare Milano: chieste condanne per due imprenditori
Il pm Alessandro Gobbis ha chiesto condanne a 3 e 2 anni di reclusione per due imprenditori brianzo... ► fanpage.it
Milano Cortina, Onu approva la risoluzione sulla Tregua Olimpica
AGI - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la risoluzione proposta dall'Italia sulla Tregua O... ► agi.it
Juventus Women Lione 3 2 LIVE: Katoto accorcia ancora
di Mauro MunnoJuventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match,... ► juventusnews24.com
Code e rabbia ai centri per l’impiego, la Regione finisce nel mirino
Momenti di forte tensione davanti a un centro per l’impiego del Casertano riportano in primo piano ... ► sbircialanotizia.it
Bte, il turismo accessibile come leva di giustizia sociale
"Territori sicuri e accessibili per un turismo accogliente", è il tema centrale su cui è intervenu... ► palermotoday.it
Paola Frassinetti, sottosegretaria all'Istruzione visita l'Istituto Alberghiero 'Antonio Esposito Ferraioli' di Napoli
“Oggi ho visitato una scuola al passo con i tempi”, questo il commento di Paola Frassinetti, sotto... ► napolitoday.it
Cristiano Ronaldo e il selfie dell’anno, l’ex Juve ospite di Trump. Infantino e non solo, ecco i protagonisti dell’iconica cena – FOTO
di Redazione JuventusNews24Cristiano Ronaldo, la star portoghese ospite di Trump. L’ex bianconero ha... ► juventusnews24.com
Medicina, debutta il semestre aperto: a Bologna iscrizioni sotto la media
Il primo appello per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria per il "... ► bolognatoday.it
A Sulbiate i mercatini di Natale
Camminando tra le bancarelle, ogni passo è l'occasione per scegliere un dono e lasciarsi conquista... ► monzatoday.it
Coppa Davis, Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in semifinale: Austria battuta in due match. Azzurri convincenti anche senza Sinner e Musetti
Serviva una vittoria per rispondere alle polemiche della vigilia. E la vittoria è arrivata: l’Itali... ► ilfattoquotidiano.it
“Viaggiatori esasperati”. È caos in Italia, treni bloccati e ritardi enormi. Circolazione in tilt
Il viaggio in treno doveva essere un’esperienza di rapidità e comfort, ma si è trasformato in una l... ► thesocialpost.it
Noemi Riccardi uccisa a Nola, i vicini parlano di un "omicidio annunciato": le testimonianze sui litigi
I vicini di casa di Noemi Riccardi, la 23enne uccisa dal fratello a San Paolo Bel Sito, raccontano d... ► virgilio.it
Yara Gambirasio, consegnate alla difesa di Bossetti le copie dei 25mila Dna raccolti: “Speriamo siano utili”
La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Ga... ► fanpage.it
I danzatori di Kataklò in scena con "Aliena" al Comunale di Carpi
Sabato 22 novembre, alle 21, la stagione della Danza del Teatro Comunale di Carpi debutta con il n... ► modenatoday.it
Traffico Roma del 19 11 2025 ore 20:30
Luceverde Roma Bentrovati ci sono problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un... ► romadailynews.it
Toy story 5 rompe la tradizione delle scene di apertura di 30 anni
Analisi delle anticipazioni e delle novità di Toy Story 5 Il celebre franchise Pixar, noto per aver... ► jumptheshark.it
Berrettini e Cobolli regolano l'Austria, ItalDavis in semifinale
Bastano i due singolari agli azzurri che ora se la vedranno col Belgio BOLOGNA - L'Italia vola in ... ► ilgiornaleditalia.it
Riprende la Stagione dell'Orchestra con un omaggio a Dukas, Franck e Šostakovi?
Il borgo dei tre colli si prepara ad accogliere il secondo appuntamento autunnale della Stagione d... ► ravennatoday.it
Incidente in tangenziale, traffico bloccato
La tangenziale di Udine è paralizzata da almeno 20 minuti, al momento in cui si scrive, nel tratto... ► udinetoday.it
La Lega accelera sull'Autonomia ma Forza Italia frena: "Percorso è ancora lungo. Le pre intese non sono impegni giuridici"
La Lega accelera sull'Autonomia differenziata e lancia la volata finale alla candidatura di Albert... ► today.it
Collovati: “Con Allegri il Milan può arrivare tra le prime tre. Se a gennaio arrivasse un attaccante …”
Collovati, campione d'Italia con il Milan nel 1979, analizza per PianetaMilan.it un campionato apert... ► pianetamilan.it
Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera verso la rottura? Il gesto social di lei
Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: è davvero finita? Non ci sono più immagini insieme L... ► 361magazine.com
Scontro infuocato in Consiglio: caos sul maxi debito del Giro d’Abruzzo
L'Aquila - Tensioni in aula per il debito fuori bilancio da oltre 2 milioni destinato a Rcs Sport, ... ► abruzzo24ore.tv
Così è nata la nuova fabbrica di batterie Bmw
Per la produzione europea dei modelli Neue Klasse la casa tedesca ha realizzato un nuovo impianto in... ► gazzetta.it
Salvini: "L'aeroporto di Grazzanise? Necessario per accogliere più persone" | VIDEO
Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Capua per la chiusura della campagna elettoral... ► casertanews.it
Milan, il derby si avvicina: le parole di Collovati. Recuperato un big. Thiago Silva arriva?
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 18 novembre 2025: tra campionato, c... ► pianetamilan.it
Alatri, a Tecchiena sul ring "Fight for lilt lotta per la ricerca"
La lotta che fa bene alla ricerca. Questo è lo spirito che muove la Italian Wrestling Association,... ► frosinonetoday.it
Il grunge night tour di Will Hunt si chiude in città: l'evento al Mind House
C’è un’energia che continua a muoversi tra Seattle e l’Italia: è quella del grunge, il suono ruvid... ► palermotoday.it
Ranking FIFA, che mazzata per l’Italia! Peggior posizione in classifica per gli Azzurri negli ultimi 5 anni
di Redazione Inter News 24Ranking FIFA, che mazzata per l’Italia! Peggior posizione in classifica pe... ► internews24.com
Migranti, l’asse Meloni Ue passa per il Piano Mattei. E Piantedosi non le manda a dire: “Sui centri in Albania azione ostile di alcuni giudici”
Il dibattito sui flussi migratori torna al centro della scena politica europea e nazionale, segnan... ► secoloditalia.it
Alma LED premiata come “Private Equity Mid Cap Law Firm of the Year” ai TopLegal Awards 2025
A ritirare il riconoscimento è stato Marco Nicolini, Equity Partner di Alma LED e responsabile del... ► ilgiornaleditalia.it
FdI: “Il caso Garofani è chiuso”. Ma è giallo su una registrazione audio del consigliere del Quirinale
Il giorno dopo lo scoppio del “caso Garofani”, Giorgia Meloni sale al Colle per incontrare il pres... ► secoloditalia.it
Roma, donna accoltellate sul Gra: uomo bloccato dalla polizia
(Adnkronos) – E' stato rintracciato dalla polizia un uomo ritenuto il presunto responsabile dell'acc... ► periodicodaily.com
Giorgio Panariello e il dolore per i genitori: “Non ho mai conosciuto mio padre”
Un dolore ha accompagnato da sempre Giorgio Panariello, quello per i suoi genitori che ha segnato g... ► metropolitanmagazine
Falla WhatsApp, esposti 3,5 miliardi di numeri di telefono: la scoperta dei ricercatori ha costretto Meta a intervenire
Non hanno violato server né aggirato sistemi avanzati di sicurezza, ma è bastato usare una funzion... ► open.online
Allarme sicurezza, Meli: "Videosorveglianza e forze dell’ordine per intercettare chi esce armato"
Da circa un mese le tre “zone rosse” del centro storico sono operative e presidiate. L’obiettivo è... ► palermotoday.it
We Bury the Dead: ecco il trailer ufficiale dello zombie movie australiano con Daisy Ridley
La Rey di Star Wars è la protagonista di un film di zombie australiano di cui si sta parlando molto,... ► comingsoon.it
Rosina (Ordine Assistenti Sociali): "La politica ascolti nostra professione per la tutela cittadini" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "La riforma della professione di assistente sociale e di tu... ► open.online
Caso Yara, gli avvocati di Bossetti ottengono i tracciati genetici. Potenziali novità nel processo
L’accesso ai dati grezzi dell’analisi genetica nel caso di Massimo Bossetti segna un momento potenz... ► thesocialpost.it
Terremoto in Italia poco fa: “Sentita fino a lì”
Sono le 19.21 quando una nuova scossa di terremoto scuote l’area dei Campi Flegrei, in un pomeriggi... ► thesocialpost.it
Anagni, in scena a Casa Barnekow “Il dolore”
“Il dolore” di Marguerite DurasDrammaturgia e regia di Ivano CapocciamaAssistente alla regia Danie... ► frosinonetoday.it
Perché non ci sono nuovi episodi di chicago stasera e quando tornano fire pd e med
La celebre franchise One Chicago ha deciso di sospendere temporaneamente la trasmissione delle nuov... ► jumptheshark.it
Bambini troppo digitali. L’allarme dei pediatri
Allarme della Società Italiana di Pediatria sui rischi dei dispositivi digitali tra i bambini, anch... ► tv2000.it
Miniserie netflix agghiacciante e imprevedibile: tensione pura garantita
la novità di netflix: “the beast in me” conquista pubblico e critica Una nuova produzione originale... ► jumptheshark.it
Non si ferma all’alt dei Carabinieri e si schianta durante l’inseguimento; 27enne elitrasportato a Roma in condizioni serie. L’incidente a Sezze
ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura nel pomeriggio di oggi nella pianura di Sezze, dove u... ► dayitalianews.com
Brocchi non ha dubbi: «Vi dico chi deciderà il derby di domenica. Inter la più forte di tutte sulla carta, ma il Milan è in fiducia»
di Redazione Inter News 24L’ex centrocampista di Milan e Inter, Chistian Brocchi, si è espresso così... ► internews24.com
Bimbo di 20 mesi beve soda caustica scambiandola per latte: perde metà lingua e va in infarto
Non è una tragedia imprevedibile né un evento isolato: gli incidenti domestici che coinvolgono pro... ► today.it
LIVE Juventus Lione 3 3, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Beccari, Cambiaghi e Tatiana Pinto. Finisce in pareggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossim... ► oasport.it
“Sono rimasta sola…”. Ballando con le stelle, Martina Colombari in sala prove senza il suo maestro
Martina Colombari sta vivendo settimane intense a Ballando con le stelle, e non solo per la gara. N... ► caffeinamagazine.it
Famiglia Rana conquista la seconda stella Michelin, eccellenza veronese nel cuore dell’Oasi del Feniletto
Il Ristorante Famiglia Rana, immerso nella tranquillità di Vallese di Oppeano, ha raggiunto un nuo... ► veronasera.it
"Piacere, Denaro", la parità economica protagonista al BPER Forum
Che rapporto abbiamo con il denaro? Perché ci sembra spesso un argomento scomodo, da evitare, sopr... ► modenatoday.it
Primo appello del semestre filtro di Medicina 20 novembre, cosa succede a chi non passa o rifiuta il voto
Sta per finire il semestre filtro Medicina, con le nuove regole come funziona il primo appello e cos... ► virgilio.it
Coppa Davis, l’Italia è in semifinale. Berrettini e Cobolli liquidano l’Austria, ora la sfida al Belgio
L’Italia del tennis liquida senza problemi l’Austria nei quarti e vola in semifinale di Coppa Davi... ► open.online
Firenze, la moschea nascosta all'insaputa dei cittadini. "Il Pd faccia chiarezza"
A Firenze è nata una nuova moschea, all'insaputa della cittadinanza, all'interno degli spazi di que... ► ilgiornale.it
Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a giudizio”
Ecco a quale indagine è legata la richiesta della Procura di Udine Con una nota ufficiale, l’Udines... ► calciomercato.it