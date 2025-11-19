Violenza sessuale senza consenso è sempre reato | la Camera approva all' unanimità

19 nov 2025

Senza «consenso libero ed attuale» si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all’unanimità con 227 sì. Il testo, che passa al Senato, è frutto dell’approvazione di un emendamento in commissione Giustizia delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela Di Biase del Pd, dopo una trattativa che ha coinvolto anche la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

