Violenza sessuale senza consenso è sempre reato | la Camera approva all' unanimità

Senza «consenso libero ed attuale» si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all’unanimità con 227 sì. Il testo, che passa al Senato, è frutto dell’approvazione di un emendamento in commissione Giustizia delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela Di Biase del Pd, dopo una trattativa che ha coinvolto anche la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violenza sessuale, senza consenso è sempre reato: la Camera approva all'unanimità

Scopri altri approfondimenti

Violenza sessuale su una minorenne: arrestato 24enne ad Anzio ilfaroonline.it/2025/11/19/vio… #news #notizie #cronaca Vai su X

"Ti sei rassodata", condannato per violenza sessuale - facebook.com Vai su Facebook

Stupri, “senza consenso è violenza sessuale”. Sì unanime della Camera - Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all'unanimità con 227 sì. Scrive repubblica.it

'Senza consenso è violenza sessuale', sì unanime della Camera - Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all'unanimità con 227 sì. Segnala gazzettadiparma.it

Il sesso senza consenso è stupro. La proposta approvata alla Camera passa al Senato - Il progetto di legge, su cui è stato trovato un accordo bipartisan grazie a un confronto diretto tra Meloni e Schlein, prevede l’introduzione del concetto di consenso nella definizione di violenza ses ... Segnala editorialedomani.it