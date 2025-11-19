Violenza sessuale e consenso proposta approvata alla Camera Tassinari FI | Provvedimento necessario

Senza “consenso libero e attuale” si configura il reato di violenza sessuale. Questo è quanto prevede la proposta di legge approvata oggi, mercoledì, dalla Camera e che orà passerà al Senato. Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp: iscriviti al canale“Esprimo piena soddisfazione per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

