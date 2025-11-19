Violenza sessuale e consenso proposta approvata alla Camera Tassinari FI | Provvedimento necessario
Senza “consenso libero e attuale” si configura il reato di violenza sessuale. Questo è quanto prevede la proposta di legge approvata oggi, mercoledì, dalla Camera e che orà passerà al Senato. Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp: iscriviti al canale“Esprimo piena soddisfazione per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Senza "consenso libero ed attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all'unanimità con 227 sì. Il testo ora passa al Senato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Senza consenso è violenza sessuale": la Camera approva la proposta di legge #19novembre #violenzasessuale #camera Vai su X
Senza consenso è violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge - Leggi su Sky TG24 l'articolo Senza consenso è violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge ... Da tg24.sky.it
Violenza sessuale: tutte le novità in un articolo. Cosa dice la proposta di legge - La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. Scrive ansa.it
Violenza sulle donne, la Camera approva proposta di legge su consenso - L'aula della Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica l'articolo 609- Da quotidiano.net