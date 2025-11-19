Violenza sessuale | Camera vota all’unanimità la legge sul consenso libero e attuale
La lotta alla violenza sulle donne fa un passo avanti in Parlamento, con il sì di tutte le forze politiche. La Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica l'articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso e stabilisce che il consenso dovrà essere "libero e attuale" per non essere ritenuto uno stupro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
