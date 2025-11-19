Violenza minorile Piantedosi | C’è una recrudescenza Prevenzione e recupero il modello Caivano è la risposta
Lo studente di 22anni aggredito brutalmente a Milano da un branco di 5 ragazzi che lo hanno pestato a sangue fino a renderlo invalido è solo la punta di un iceberg. Ci sono quartieri e città totalmente fuori controllo dove impazza la violenza, soprattutto minorile. Un fenomeno sul quale il Viminale si è mosso da tempo con misure specifiche mettendo la sicurezza in cima all’agenda. “È un fatto molto grave, emblematica. Dei cinque aggressori tre sono minorenni. Tutti i temi della sicurezza non devono essere risolti solo con i pure ineludibili aspetti securitari, la presenza delle forze di polizia, la prevenzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
nipote accerchiato e preso di mira da gang di bulli perché unico che episodio precedente ha difeso un amico. 1. la #sicurezza non c’è e la violenza minorile è un’emergenza 2. la fessaggine è nel ns DNA 3. sto tremando da quando ho saputo. 4. voglio egoisti, Vai su X
Bracciano. Sequestro di persona, prostituzione minorile, violenza sessuale, minacce e rapina: quarantaseienne rumeno arrestato dalla Polizia di Stato. I “Falchi” irrompono nella notte nella sua stanza d’albergo. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistat - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro Piantedosi sugli scontri di piazza: "Violenza pura e semplice". - Il susseguirsi di scontri e blocchi nelle manifestazioni per Gaza in Italia è stato seguito da vicino dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante la sua giornata in Friuli Venezia Giulia. Si legge su rainews.it