Violenza minorile Piantedosi | C’è una recrudescenza Prevenzione e recupero il modello Caivano è la risposta

Secoloditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studente di 22anni  aggredito brutalmente a Milano da un branco di 5 ragazzi che lo hanno pestato a sangue fino a renderlo invalido è solo la punta di un iceberg. Ci sono quartieri e città totalmente fuori controllo dove impazza la violenza, soprattutto minorile. Un fenomeno sul quale il Viminale si è mosso da tempo con misure specifiche mettendo la sicurezza in cima all’agenda. “È un fatto molto grave, emblematica. Dei cinque aggressori tre sono minorenni. Tutti i temi della sicurezza non devono essere risolti solo con i pure ineludibili aspetti securitari, la presenza delle forze di polizia, la prevenzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

