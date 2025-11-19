Violenza domestica a Solofra tre anni di carcere a cittadino straniero
Il Tribunale di Avellino ha pronunciato una condanna a tre anni di reclusione nei confronti di un cittadino di origine indiana, riconosciuto responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Sonia Matarazzo.
Madri picchiate dai figli: l'altra faccia della violenza domestica. La storia di Anna Tiziana e Lorenzo, mamma e figlio, che qui raccontano la violenza, la colpa e la rinascita
Per il #25novembre la Casa della donna, insieme ad altre associazioni del territorio, lancia una mobilitazione cittadina contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere in tutte le sue forme: dalla violenza domestica a quella ostetrica
Violenza domestica: coinvolti 5600 minori, una donna su tre dai 16 ai 70 anni ha subito abusi - L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai investe 1 milione di euro di fondi per proteggere le vittime di abusi all'interno delle proprie famiglie
Violenza di genere, un uomo su tre giustifica quella economica e quasi due su dieci ritengono «comprensibile» la violenza fisica in determinate circostanze - L'European Institute for Gender Equality (EIGE) attribuisce all'Italia un punteggio di 5 su 14 per l'impegno istituzionale sull'uguaglianza di genere, sotto la media europea e in calo rispetto al 2021
Un uomo su tre giustifica la violenza economica, uno su quattro gli abusi - A casa per esempio: il 74% delle donne si occupa da sola dei lavori domestici, contro il 40% degli uomini, con divari ancora più ampi tra le generazioni più anziane (80% delle Boomer e 83% delle donne