Violenza domestica a Solofra tre anni di carcere a cittadino straniero

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Avellino ha pronunciato una condanna a tre anni di reclusione nei confronti di un cittadino di origine indiana, riconosciuto responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Sonia Matarazzo.Le accuse e i comportamenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

