Violenza di genere la storia di Moira | Il mio ex cercò di buttarmi dal balcone I nostri figli temevano di diventare come lui

Brescia – “Cosa può provare un bambino di 6, 7 anni, che vede il padre che prova a buttare sua madre dal balcone?”. Una domanda, quella di Moira Cucchi, bresciana sopravvissuta alla violenza che, per anni, il suo ex marito ha agito su di lei, che accende i riflettori su un altro aspetto della violenza di genere, quello della violenza assistita da figli e figlie. Una riflessione che è stata condivisa in Senato, nell’ambito del convegno “Donne e giovani: violenza e disagio. Sport e cultura per una società migliore“, su iniziativa della senatrice Giusy Versace. “Siamo tutt* Margherita. L’unica pizza che ci piace ricevere”, lo Ied contro la violenza di genere I dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

