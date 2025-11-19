Violenza di genere la storia di Moira | Il mio ex cercò di buttarmi dal balcone I nostri figli temevano di diventare come lui
Brescia – “Cosa può provare un bambino di 6, 7 anni, che vede il padre che prova a buttare sua madre dal balcone?”. Una domanda, quella di Moira Cucchi, bresciana sopravvissuta alla violenza che, per anni, il suo ex marito ha agito su di lei, che accende i riflettori su un altro aspetto della violenza di genere, quello della violenza assistita da figli e figlie. Una riflessione che è stata condivisa in Senato, nell’ambito del convegno “Donne e giovani: violenza e disagio. Sport e cultura per una società migliore“, su iniziativa della senatrice Giusy Versace. “Siamo tutt* Margherita. L’unica pizza che ci piace ricevere”, lo Ied contro la violenza di genere I dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Violenza di genere: quali tutele. L’importanza delle figure professionali di riferimento. La manifestazione organizzata dalla FIDAPA BPW Italy Sezione di Terracina, in collaborazione con la Sezione di Sabaudia, il Distretto Centro FIDAPA, l’Ordine degli Avvoca - facebook.com Vai su Facebook
Voci che contano - convegno su violenza di genere e donne con disabilità: possibili percorsi di fuoriuscita dalla violenza - auditorium S. Caterina - 24 novembre 2025 - sh.comune.treviso.it/JlYmWCVj Vai su X
Violenza di genere, la storia di Moira: “Il mio ex cercò di buttarmi dal balcone. I nostri figli temevano di diventare come lui” - Brescia – “Cosa può provare un bambino di 6, 7 anni, che vede il padre che prova a buttare sua madre dal balcone? Si legge su ilgiorno.it
Francesca e la storia di un femminicidio - Sensibilizzare gli studenti di scuole medie e superiori sul tema della violenza di genere. Come scrive ilrestodelcarlino.it
La violenza “nascosta” nelle parole - La linguista Laura Nacci svela in un libro la violenza nascosta nelle parole. msn.com scrive