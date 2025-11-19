violenza contro le donne il numero di sos non si riduce aumentano le giovanissime

È il maltrattamento psicologico quello più denunciato dalle pavesi, seguito da quello fisico e da quello economico. II dato è stato fornito dall’assessora alle Pari opportunità Alessandra Fuccillo con l’avvicinarsi della Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Sono state 744 (542 italiane e 202 migranti, soprattutto sudamericane) le donne che nel 2024 si sono rivolte ai centri antiviolenza della provincia e 454 fino a giugno, numero in linea con quanto accaduto l’anno precedente, quando erano state 741. Lo spazio Liberamente di Pavia ne ha accolte 384, il numero maggiore, che hanno soprattutto dai 38 ai 47 anni, ma sono in aumento anche le più giovani dai 18 ai 27. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

