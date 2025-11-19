Violenza choc nel centro di Teramo 50enne lasciato a terra senza denti | cosa è successo all' aggressore

Notizie.virgilio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tunisino arrestato per lesioni aggravate a Teramo: aggredito un cinquantenne, disposto il divieto di dimora e il DACUR per tre anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

