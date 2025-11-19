Violento regolamento di conti ma gli aggressori pestano e rapinano la persona sbagliata | cinque arresti

Picchiato e rapinato mentre rientrava dal lavoro. È quanto accaduto a un uomo della vallata del Bidente, vittima – secondo gli inquirenti – di uno scambio di persona e di un regolamento di conti legato a un diverbio scoppiato in un locale, nel quale era rimasto coinvolto un suo parente. Al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

