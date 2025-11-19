Violenta aggressione in centro | tunisino allontanato subito da Teramo
Teramo - Provvedimento di espulsione e restrizioni per un 35enne accusato di aver causato gravi lesioni a un conoscente durante una violenta aggressione avvenuta nel territorio teramano. La polizia di Teramo ha eseguito l’espulsione dal territorio italiano di un 35enne tunisino, già arrestato con l’accusa di lesioni aggravate ai danni di un conoscente. L’episodio, secondo quanto ricostruito, ha avuto conseguenze particolarmente serie per la vittima, un cinquantenne di origine marocchina, che dopo il violento colpo ricevuto al volto ha riportato traumi importanti, con una prognosi superiore ai 40 giorni e la perdita di numerosi denti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
