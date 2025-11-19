Vinilissimo 3 | ultimo appuntamento per l' evento in collaborazione tra Eataly e Semm
Una serata speciale al cocktail bar di Eataly Bologna, a due passi da Piazza Maggiore, dove musica e gusto si incontrano per offrirti un’esperienza davvero unica.In collaborazione con SEMM music store & more, un’istituzione per la cultura musicale in città, lo spazio di Eataly si muove al ritmo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
