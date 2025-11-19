Vincenzo Riccardi uccide la sorella 23enne Noemi e mostra il corpo in videochiamata alla madre

L’omicidio in casa a San Paolo Bel Sito: ‘Ero esasperato, non ce la facevo più’. “Ero esasperato, non ce la facevo più”. Così Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha spiegato ai carabinieri la tragedia compiuta oggi, 19 novembre, nel pomeriggio, in un’abitazione di San Paolo Bel Sito – vicino Nola – in provincia di Napoli. In preda a quello che ha definito un “raptus di follia”, Vincenzo ha accoltellato la sorella Noemi, 23 anni, infliggendole almeno sei fendenti con un coltello da cucina, mentre la madre era assente. Dopo il delitto, l’uomo ha compiuto un gesto agghiacciante: ha videochiamato la madre per mostrarle il corpo esanime della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vincenzo Riccardi uccide la sorella 23enne Noemi e mostra il corpo in videochiamata alla madre

