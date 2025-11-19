Villarreal Barcellona | adesso è ufficiale! La sfida del 21 dicembre si giocherà a La Cerámica niente Miami! Definita la data del match tanto discusso in Spagna

La Liga, Villarreal Barcellona: la partita della 17ª giornata di campionato si disputerà in Spagna, dopo le polemiche e le pressioni che hanno portato al dietrofront Il tanto discusso Villarreal-Barça “di Miami” ha finalmente una data e un orario definitivi: la partita si disputerà in Spagna, allo stadio La Cerámica, domenica 21 dicembre alle 16:15. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Villarreal Barcellona: adesso è ufficiale! La sfida del 21 dicembre si giocherà a La Cerámica, niente Miami! Definita la data del match tanto discusso in Spagna

Scopri altri approfondimenti

Il Barcellona che rischia di cadere 4-3 contro il Bruges, l'Atletico Madrid che sta in bilico fino al 95esimo contro l'Union SG, il Chelsea fermato sul pari dal Qarabag, il Napoli che pareggia in casa contro l'Eintracht, il Villarreal che perde contro il Pafos e lo Sporti - facebook.com Vai su Facebook

Ex Milan, Morace: “La Liga ha annullato Villarreal-Barcellona a Miami, qui invece tutto tace su Milan-Como a Perth. Mi stupisce l’AIC” Vai su X

Villarreal-Barcellona a Miami, la Liga paga il viaggio ai tifosi di casa - Como a Perth non sarà l’unico campionato a disputare una sua partita all’estero e addirittura in un altro continente. Secondo gianlucadimarzio.com

Villarreal-Barcellona a Miami, il sindacato dei calciatori non ci sta: "Viola il contratto collettivo del lavoro" - Barcellona a Miami, l'AFE (Associazione spagnola dei calciatori) non ci sta e interviene con un comunicato stampa in cui denuncia: "Il sindacato non ha ricevuto alcuna informazione relativa ... Da corrieredellosport.it

Villarreal-Barcellona non si giocherà a Miami: il comunicato ufficiale - Ad annunciarlo è la Liga, che ha confermato che "a seguito di conversazioni con il promotore della gara a ... Lo riporta corrieredellosport.it