Villarreal Barcellona | adesso è ufficiale! La sfida del 21 dicembre si giocherà a La Cerámica niente Miami! Definita la data del match tanto discusso in Spagna

La Liga, Villarreal Barcellona: la partita della 17ª giornata di campionato si disputerà in Spagna, dopo le polemiche e le pressioni che hanno portato al dietrofront Il tanto discusso Villarreal-Barça “di Miami” ha finalmente una data e un orario definitivi: la partita si disputerà in Spagna, allo stadio La Cerámica, domenica 21 dicembre alle 16:15. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

