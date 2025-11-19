Villaricca carabinieri salvano 6 persone intrappolate in allagamento | tra loro una donna incinta

L’acqua ha raggiunto il metro e 60 centimetri nella zona del “Ponte di Surriento” a Villaricca: auto sommerse fino al tetto, strade chiuse e intervento congiunto di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Momenti di paura a Villaricca, in provincia di Napoli, dove sei persone — tra cui due anziani, due minorenni e una donna . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Villaricca, carabinieri salvano 6 persone intrappolate in allagamento: tra loro una donna incinta

