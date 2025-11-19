Villaggio di Natale in villa Fabbricotti inaugurazione il 22 novembre | giorni e orari di apertura

Tutto è pronto in villa Fabbricotti per la nuova edizione del villaggio di Natale targato Pro Loco. L’inaugurazione è prevista per il 22 novembre alle 16 con l’arrivo di Babbo Natale a bordo di una slitta in compagnia dei suoi amici elfi. Come ogni anno vi sarà un’ampia area a ingresso libero. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

