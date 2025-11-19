Villaggio di Natale francese in Piazza Minghetti
Quest'anno torna, a grande richiesta, il “Villaggio di Natale francese” in Piazza Minghetti. L'appuntamento con questo bellissimo mercatino è dal 5 all'8 dicembre 2025, quindi per il ponte dell'Immacolata. Gli splendidi chalet in legno sono un'occasione esclusiva per immergersi nella magica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Christmas Show is coming to town. Nel nostro villaggio di Natale trovi ispirazioni, decorazioni e tutto il calore delle feste. Viale Vercelli 7, Riccione Aperto tutti i giorni: 9.00–12.30 / 15.00–19.30 Domenica: 10.30–13.00 / 15.30–19.30 www.miganihome.it Vai su Facebook
Villaggio di Natale francese a Milano: sapori e tradizioni d’Oltralpe in piazza Gae Aulenti - Milano, 14 dicembre 2024 – Dopo lo Swiss Winter Village, in piazza Gae Aulenti a Milano è stato allestito un Villaggio di Natale francese, che durerà fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. Lo riporta ilgiorno.it
I villaggi francesi più suggestivi da vedere a Natale - villaggi francesi da visitare a Natale villaggi della Francia da vedere a Natale villaggi più belli della Francia Natale 2025 ... Come scrive msn.com
Piazza Cavalli si prepara alle festività, iniziato l’allestimento del villaggio di Natale - Piazza Cavalli si prepara alle festività, iniziato l'allestimento del villaggio di Natale a Piacenza, in attesa dell'accensione dell'albero previsto per ... Lo riporta piacenzasera.it