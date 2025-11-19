Villafrati Don Francesco Cristofaro ringrazia la comunità | Un pomeriggio di grande grazia

Don Francesco Cristofaro ha espresso un sentito messaggio di gratitudine alla comunità di Villafrati, al termine di un incontro che ha definito “un pomeriggio di grande grazia”. Il sacerdote ha voluto ringraziare in modo particolare il parroco Don Pino, i confratelli sacerdoti intervenuti, gli amici del Rinnovamento nello Spirito e tutte le persone presenti all’appuntamento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Francesca e Mimmo, che – ha sottolineato Don Cristofaro – hanno contribuito alla riuscita del momento comunitario vissuto nel centro del Palermitano. L’incontro ha rappresentato, nelle parole del sacerdote, un’occasione di fede, condivisione e vicinanza spirituale con la comunità locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Villafrati. Don Francesco Cristofaro ringrazia la comunità: “Un pomeriggio di grande grazia”

Un grande grazie a tutti gli amici di’ Villafrati (Palermo). Un pomeriggio di grande grazia. Grazie al parroco Don Pino, ai confratelli sacerdoti presenti, agli amici del RnS e a tutti i presenti . Grazie di cuore a Francesca e Mimmo. Vai su Facebook

