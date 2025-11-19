Villa Pugliatti a rischio vincolo ricorso al Cga del Comune | Russo attacca il sindaco
Il vincolo su Villa Pugliatti è a rischio nonostante l'annuncio del sindaco Basile in campagna elettorale. Il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo scrive: "Si apprende che il Comune di Messina ha proposto ricorso al Cga contro la sentenza del Tar di Catania che aveva confermato –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
