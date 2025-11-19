Villa Gordiani casa popolare assegnata a famiglia rom con tre bimbi | militanti di estrema destra non li fanno entrare

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una protesta di residenti sostenuti da militanti di estrema destra ha impedito a una famiglia rom con tre figli di entrare nella casa popolare che gli era stata assegnata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

villa gordiani casa popolareVilla Gordiani, casa popolare assegnata a famiglia rom con tre bimbi: militanti di estrema destra non li fanno entrare - Una protesta di residenti sostenuti da militanti di estrema destra ha impedito a una famiglia rom con tre figli di entrare nella casa popolare che gli ... Come scrive fanpage.it

Si assenta per assistere la madre malata e gli occupano casa: "Hanno cambiato pure lo zerbino" - Da quando è nato vive in un alloggio di proprietà del Comune di Roma in viale della Venezia Giulia, al ... Scrive romatoday.it

Paura a Villa Gordiani, aggressioni in serie in strada: "È una donna armata che nessuno riesce a fermare" - A parlare è Paola, una delle tante vittime della donna che - Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Gordiani Casa Popolare