Nuova settimana, nuovo derby all'orizzonte. Archiviato il pareggio di Ancona, la Vigor accoglierà al 'Bianchelli' la Recanatese dell'ex Pierfederici. La squadra è tornata al lavoro agli ordini di Clementi e del suo staff, rinfrancata dal buon risultato di domenica, intanto fra i tifosi rossoblu si è diffusa una voce di mercato riguardante Pandolfi e Urso. I due ex Fossombrone sarebbero finiti nel mirino de L'Aquila di mister Fucili, allenatore dei due fino allo scorso anno a 'Fosso'. "La voce mi è giunta all'orecchio alcuni giorni fa – spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni –. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ad ogni modo sia Riccardo sia Niccolò rappresentano le fondamenta del nostro progetto, e per quanto ci riguarda sono incedibili, concreti o eventuali interessamenti sono legittimi, ma non si può prescindere da un coinvolgimento della Vigor".

Ilrestodelcarlino.it - Vigor, niente cessioni: "Pandolfi e Urso restano"