Vignali-Spezia una storia che continua Indosserà la maglia bianca fino al 2027

Ieri Luca Vignali ha sottoscritto, nella sede del 'Ferdeghini', il prolungamento del contratto con lo Spezia al 30 giugno 2027. Un rinnovo fortemente voluto dal giocatore spezzino, classe 1996 e dallo stesso club bianco, in particolare dal ds Stefano Melissano che ha ben contezza dell'importanza nello spogliatoio e in campo del jolly aquilotto. Vignali, 198 presenze con lo Spezia, festeggerà nel derby contro la Sampdoria la partita numero 200 con la maglia bianca, arruolandosi di fatto tra le bandiere del club aquilotto. Con i suoi dieci campionati disputati con le Aquile, Vignali è già da ora meritevole dell'inserimento nella Hall of Fame del club, vicino in termini di presenze a 'monumenti' del calibro di Giuseppe Bumbaca (206 presenze), Claudio Terzi (218), Francesco Fazio (220), Gianluca Coti (223), Giovanni Costa (245), Angelo Seghezza (264), Pasquale Farina (272), Giorgio Giulietti (286).

