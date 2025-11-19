Vignali FI | Mettere in sicurezza dal rischio idraulico gli abitati di Sorbolo e Castaltone
Le opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico degli abitati di Sorbolo e Casaltone (Parma) sono una priorità, la Regione si attivi per il reperimento dei fondi utili allo scopo e la rapida realizzazione delle stesse. Pietro Vignali (Forza Italia) interroga la giunta evidenziando, inoltre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Vignali (FI): "Città ostaggio dei violenti" - "La giunta Lepore continua ad anteporre le pretese dei violenti alla sicurezza dei bolognesi. Da msn.com