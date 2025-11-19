Nel video l’ampia discarica abusiva nel torrente Guidari, a Messina. Le immagini confermano quanto ricostruito dagli investigatori: migliaia di tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi, sarebbero state sversate nel greto del torrente, alterandone la morfologia e aumentando i rischi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - VIDEO | “Sversate migliaia di tonnellate di rifiuti”, le immagini sulla devastazione ambientale nel torrente Guidari