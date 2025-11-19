VIDEO | Maltempo nuovo cedimento in via Santa Marta a San Filippo crolla un muro
Le precipitazioni che nelle ultime ore si sono abbattute su Messina hanno causato numerosi disagi alla viabilità. Particolarmente critica la situazione in via Don Blasco e via Santa Marta, in corrispondenza del ponte ferroviario, dove si è verificato un nuovo cedimento dell’asfalto.La zona era. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
