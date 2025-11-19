Video | Malcolm Wilson inizia bene la stagione 1985
Con l’Audi Quattro vince la prima gara del Campionato Britannico davanti a Brookes e Kaby. Ritiro per Michele Mouton e Fabrizia Pons Il National Breakdown Rally aveva come sede Bradford, città del West Yorkshire. Nel 1985 aprì, dal 22 al 24 febbraio, il campionato britannico rally. A vincere fu Malcolm Wilson assieme a Nigel Harris . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
Tale nonno, tale nipote Kelly Osbourne ha pubblicato sui social media il video del figlio di quasi 3 anni, Sidney (il cui padre è Sid Wilson degli Slipknot Guarda il video nei commenti - facebook.com Vai su Facebook