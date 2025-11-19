Video generati con l' AI TikTok lancia un filtro per nasconderli

Sempre più spesso gli utenti di TikTok (e anche di altri social) si trovano di fronte a video generati dall'intelligenza artificiale, e se alcuni sono facilmente riconoscibili, altri riescono davvero a ingannare l'occhio umano. Ciò può portare anche a serie conseguenze: in Rete c'è di tutto, dalle città inesistenti alle celebrità che pronunciano frasi che, nella realtà, non hanno mai detto. Video iper-realistici stanno circolando sui social, mettendo in difficoltà una fetta di utenti. Non tutti, infatti, reagiscono allo stesso modo. C'è chi riconosce subito il video fake, chi li guarda con assoluta tranquillità e chi, invece, crede a quanto vede e ne rimane turbato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

