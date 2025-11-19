Viale Marconi incendio in un appartamento | sei persone intossicate

Livornotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in viale Marconi per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di uno stabile nella tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate a partire da un cortocircuito in una presa elettrica della camera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

