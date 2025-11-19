Viale Marconi incendio in un appartamento | sei persone intossicate
Paura in viale Marconi per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di uno stabile nella tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate a partire da un cortocircuito in una presa elettrica della camera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
