Viaggio nella scuola | la storia e il futuro dell’Istituto G Oberdan nel centro di Napoli
Abbiamo visitato la scuola "Guglielmo Oberdan" in vico carrozzieri alla posta al centro di Napoli e siamo stati accolti dalla Dirigente Delle Vedove Donatella che oggi guida lo storico istituto frequentato da circa 200 alunni e con 27 insegnanti di base e di sostegno. Una visita che ci ha fatto scoprire una delle strutture scolastiche
