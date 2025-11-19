Viaggio lento | il borgo marchigiano che ti invita a perderti tra vicoli e silenzi

Vicoli, stradine e piazzette in pietra, tra storia e silenzi, in questo borgo marchigiano il tempo sembra essersi fermato. Nel cuore delle Marche, tra le dolci colline e le vallate verdeggianti della provincia di Macerata, si nasconde un tesoro poco conosciuto ma di straordinaria bellezza: Pioraco, un borgo che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo e la sua natura rigogliosa. In questo borgo delle Marche il tempo si è fermato: posto magico – Lopinionista.it Negli ultimi anni, grazie a un crescente interesse verso il turismo sostenibile e il viaggio lento, questa località ha visto un aumento di visitatori desiderosi di immergersi tra i suoi vicoli, i canali e i silenzi carichi di storia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

