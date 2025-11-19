Viaggio alla scoperta di Singapore
Nel silenzio dell'alba tropicale, quando i primi raggi di sole accarezzano i grattacieli futuristici che si specchiano nelle acque del Marina Bay, Singapore rivela la sua anima duale. Da un lato, una metropoli tecnologicamente avanzata che sembra uscita dalle pagine di un romanzo di fantascienza; dall'altro, un crogiolo di tradizioni millenarie che pulsano ancora nel cuore dei suoi quartieri storici. È qui, in questo laboratorio urbano di 5,7 milioni di abitanti, che l'Oriente incontra l'Occidente in un abbraccio armonico che continua a stupire il mondo intero. Giardini verticali nel cuore della modernità.
