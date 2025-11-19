Viaggiatori esasperati È caos in Italia treni bloccati e ritardi enormi Circolazione in tilt
Il viaggio in treno doveva essere un’esperienza di rapidità e comfort, ma si è trasformato in una lunga e frustrante attesa. Per centinaia di viaggiatori, il pomeriggio si è incupito quando i convogli, lanciati sull’Alta Velocità, hanno iniziato a rallentare, per poi fermarsi del tutto o procedere a passo d’uomo. Nei vagoni, l’iniziale stupore ha lasciato spazio all’insofferenza: sguardi fissi sui cellulari in cerca di notizie, borse e valigie ferme sui sedili mentre le lancette dell’orologio sembravano accelerare ovunque tranne che sulla linea ferrata. Le prime comunicazioni, annunciate con voce concitata dagli altoparlanti, parlavano di un “inconveniente tecnico” agli impianti di circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
