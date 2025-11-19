Viabilità | slitta di due mesi la riapertura della Sp3 Bientinese
Slitta a fine gennaio la riapertura al traffico della Sp3 Bientinese a causa di diverse criticità emerse durante le lavorazioni di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa. “Abbiamo convocato un apposito incontro con le Amministrazioni Comunali interessate e le associazioni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
