Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto in precedenza restano disagi in carreggiata esterna con incolonnamenti a partire dall'uscita per la Aurelia fino alla via del Mare un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata opposta dalla Nomentana fino al Prenestina ci spostiamo poi sul tratto Urbano della A24 dove si accede a rilento dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia a partire da Corso Francia e sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe qui per la presenza di un cantiere in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia a causa di guasto tecnico la circolazione sospesa Sì di San Marcellino sono possibili quindi ritardi limitazioni e soppressioni per i treni regionali da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 19:40

