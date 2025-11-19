Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia a causa di guasto tecnico la circolazione sospesa nei pressi di San Marcellino sono possibile quindi se ritardi limitazioni e soppressioni per i treni regionali e veniamo al traffico sul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto in precedenza restano disagi in carreggiata esterna con i coronamenti a partire dall'uscita per la Aurelia fino alla via del mare sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta ci tocchiamo un interna dove si siede a rilento tra le uscite Cassia bis Salaria più avanti un incidente rallenta il traffico a partire dalla Nomentana fino alla Prenestina e rallentamenti anche sul tratto urbano A24 dalla tangenziale est fino a via Togliatti Verso il raccordo proseguendo sulla A24 in direzione Teramo segnalato un incidente in complanare all'altezza di Settecamini raccomandiamo la dovuta prudenza a nord della capitale code sulla Flaminia partire da Corso Francia fino al raccordo e sulla Salaria aeroporto dell'Urbe e sulla Salaria a partire dall' aeroporto dell'Urbe qui per la presenza di un cantiere sempre con riferimento alle consolari segnaliamo infine code sulla tra la Giustiniana Tomba di Nerone In entrambe le direzioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 19:10

