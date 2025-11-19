Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sta provocando disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare al momento ci sono incolonnamenti a partire dall'uscita per la Pisana fino alla via del mare sul tratto interessato si transita su una sola corsia proseguendo in esterna code qui per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Tuscolana siamo poi in interna dove si procede a rilento tra le uscite Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo proseguendo sulla A24 in direzione Teramo segnalato un incidente in complanare all'altezza di Settecamini raccomandiamo la dovuta prudenza a nord della capitale traffico intenso sulla Flaminia partire da Corso Francia fino al Raccordo sempre in uscita dalla città code sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe fino allo stesso raccordo qui per la presenza di un cantiere sempre con riferimento alle consolari se abbiamo infine circolazione sostenuta sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone nelle due direzioni da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

