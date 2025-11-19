Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si va intensificando sulla rete viaria Come di consueto in questo orario Vediamo la situazione partendo dal raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra le uscite Cassia e Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo proseguendo sulla A24 in direzione Teramo per la presenza di cantieri Si procede a rilento nei pressi dell'uscita di Vicovaro Mandela code per lavori anche sulla Salaria qui dall' aeroporto dell'Urbe fino al Raccordo in uscita dalla città sempre in uscita traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia mentre sempre con riferimento alle consolari segnaliamo infine circolazione sostenuta sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone In entrambe le direzioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 17:25

