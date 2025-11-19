Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a seguito di un incidente da poco rimosso permangono code a partire dalla Roma Fiumicino fino allo svincolo per via Laurentina in carreggiata posta code qui per traffico tra le uscite Cassia bis Salaria un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo in uscita dalla città rallentamenti sulla Flaminia tra via due ponti e via di Grottarossa mentre sulla Salaria per la presenza di un cantiere a Ci sono code tra Villa Spada e il raccordo è sempre con riferimento ai cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 23 di stasera e fino alle 6 di domani 20 novembre sarà chiuso per lavori il tratto autostradale tra Anagni e Ferentino verso Napoli disposta uscita obbligatoria ad Anagni con rientro sulla A1 a Ferentino attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
