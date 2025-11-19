Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sul Urbano della A24 Roma Teramo è riaperto il nodo con la tangenziale in direzione Salaria con circolazione ora scorrevole su tutto il tratto Urbano come anche sul Raccordo Anulare sulle consolari e sulle principali strade di collegamento con l'anello cittadino disagi sulla circolazione invece nel quadrante sud della capitale per un incidente su via Guido calza all'altezza di Ostia antica con ripercussioni anche sulla via del mare su via Ostiense nelle due direzioni è rimasto invece su via Pontina il sinistro nel territorio di Latina tra la Migliara 45 la Migliara 43 in direzione del Capoluogo pontino chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metro fino al prossimo 5 dicembre il servizio in direzione Anagnina è limitato alla stazione di Subaugusta attivi bus nel tratto sospeso tra Subaugusta Anagnina con fermata intermedia a Cinecittà per i cantieri sulla linea C nell'area di Piazza Venezia invece da oggi è previsto un ulteriore aggiornamento ai percorsi di zona in arrivo da Corso Vittorio Emanuele e da via Arenula che proseguiranno su via Delle botteghe Oscure prefettura Roma nuova fermata tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito infomobilità Punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 13:25

