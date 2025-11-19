Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 11 | 25

Romadailynews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento a me vuole sul Raccordo Anulare come anche sulle altre autostrade regionali ad eccezione di qualche rallentamento sulla A24 roma-teramo causa lavori tra Tivoli e Roma Est in direzione della capitale è proprio sulla A24 Roma nel tratto Urbano ricordiamo che questa notte per lavori di manutenzione in fascia oraria notturna 20 26 Sara interdetta la circolazione tra Portonaccio e la tangenziale in entrambe le direzioni facciamo al trasporto pubblico capitolino sulla linea della metro fino al prossimo 5 dicembre il servizio in direzione Anagnina è limitato alla stazione di Subaugusta bus sostitutivi nel tratto sospeso tra Subaugusta Anagnina con fermata intermedia a Cinecittà per i cantieri sulla linea C nell'area di Piazza Venezia invece da oggi è previsto un ulteriore aggiornamento Ecco i porti delle linee bus di zona in arrivo da Corso Vittorio Emanuele da via Arenula che proseguiranno su via Delle botteghe Oscure per effettuare una nuova fermata tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito infomobilità Punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

