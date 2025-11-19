Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Pontina È tra la diramazione Roma nord e Tiburtina in carreggiata esterna si rallenta tra Aurelia e Pisana tra Roma Fiumicino Ostiense e tra Appia Casilina in ingresso al Raccordo ancora disagi su via Nomentana & via Nomentana bip per il sinistro ora rimosso su via Belmonte in Sabina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 da Fiorentini alla tangenziale in direzione di quest'ultima è nel opposto senso di marcia da Tor Cervara allo svincolo per il raccordo si sta in coda anche sulla Roma Fiumicino danza del Tevere a via del caffè in direzione dell'EUR diamo uno sguardo alle consolari con emigrazione centro su via carta dal raccordo a Tomba di Nerone su via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e su via Salaria da Villa Spada tangenziale nel quadrante sud della capitale rallentamenti in direzione raccordo sulla via del mare tra Acilia Vitinia e su via Pontina da Spinaceto chiudiamo con le autostrade rallentamenti causa lavori sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione Teramo è sempre sulla A24 Roma nel tratto Urbano ricordiamo che stanotte per lavori di manutenzione ci sarà la chiusura tra Portonaccio e la tangenziale in entrambe le direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

