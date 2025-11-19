Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Pontina È tra la diramazione Roma nord e Tiburtina in carreggiata esterna si rallenta tra Aurelia e Pisana tra Roma Fiumicino Ostiense e tra Appia Casilina in ingresso al Raccordo ancora disagi su via Nomentana & via Nomentana bip per il sinistro ora rimosso su via Belmonte in Sabina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 da Fiorentini alla tangenziale in direzione di quest'ultima è nel opposto senso di marcia da Tor Cervara allo svincolo per il raccordo si sta in coda anche sulla Roma Fiumicino danza del Tevere a via del caffè in direzione dell'EUR diamo uno sguardo alle consolari con emigrazione centro su via carta dal raccordo a Tomba di Nerone su via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e su via Salaria da Villa Spada tangenziale nel quadrante sud della capitale rallentamenti in direzione raccordo sulla via del mare tra Acilia Vitinia e su via Pontina da Spinaceto chiudiamo con le autostrade rallentamenti causa lavori sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione Teramo è sempre sulla A24 Roma nel tratto Urbano ricordiamo che stanotte per lavori di manutenzione ci sarà la chiusura tra Portonaccio e la tangenziale in entrambe le direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Roma #viabilità #Atac Ponte dell'Industria, modifica di viabilità per lavori. Chiusure notturne e, dalle ore 22 di giovedì 20 alle ore 6 di lunedì 24 novembre, stop al transito di giorno e di notte. Deviate le linee 96 e 780 romamobilita.it/it/node/26980 Vai su X
Roma, dal 16 novembre nuova viabilità a Piazza Venezia per i lavori della metro C - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-11-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare ma ... romadailynews.it scrive
Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Scrive ansa.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive