partiamo dal raccordo anulare ancora code per traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina e Pontina è nel quadrante Nord tra Cassia bis e Centrale del Latte dove ci sono incolonnamenti l'ingresso al raccordo per le percussioni di un incidente ora rimosso su via Belmonte in Sabina con disagi anche su via Nomentana e via Nomentana bis rallentamenti anche in esterna con code a tratti tra Roma Fiumicino e ponti tra Ardeatina Tuscolana e tra Casilina e Tiburtina ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 incolonnamenti per traffico intenso da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione di quest'ultima e me lo posto senza di marcia da Fiorentini allo svincolo per il raccordo si sta in coda anche sulla Roma Fiumicino dallo svincolo per il raccordo a via del Cappellaccio in direzione Eur chiamo dalle consolari foto emigrazione centro su via Cassia dalla Giustiniana Tomba di Nerone su via Flaminia dallo svincolo per il raccordo a Grottarossa è su via Salaria da Villa Spada alla tangenziale nel quadrante sud della capitale si rallenta in direzione d'accordo sulla via del mare tra Ciriè bitinia su via Cristoforo Colombo da via di Malafede e su via Pontina da Spinaceto rimosso invece l'incidente su via Appia con circolazione ora scorrevole da Frattocchie all'aeroporto di Ciampino chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metro fino al prossimo 5 dicembre il direzione Anagnina è limitato alla stazione di Subaugusta ATV bus sostitutivi nel tratto sospeso tra Subaugusta Anagnina con fermata intermedia a Cinecittà

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 09:10